Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 yeni otobüs, 75 iş makinesi ve 16 beton mikserin ardından 45 kar bıçaklı damperli kamyonu da filosuna dahil etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 45 kar bıçaklı damperli kamyon alındığı belirtildi.

51 milyon liralık bedelle alınan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki 17 ilçede 5 bin 240 kilometrelik yol ağında bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminde insan, kaynak ve para yönetimi başlıklarıyla üç noktaya önem verdi. Biz de şehrimizde bu vizyonu uyguluyoruz. Şehrimizde ihtiyaçları tespit ederek insan, para ve kaynak yönetimiyle bunları nasıl yapacağımıza karar verdik. Araçlarla ilgili satın alma ve kiralama arasındaki farkları ortaya çıkardık. Bu makinelerin satın alınarak daha ekonomik olduğunu gördük ve mal sahibi olduk. Samsun'a daha güzel hizmetler yapabilmek için araçları yenilemeye, envantere yeni araçlar katmaya devam edeceğiz."