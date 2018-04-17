Samsun-Bafra Zembil'i Ev Hanımlarına Meslek Olacak

Bafra Zembil'i ev hanımlarına meslek olacak

Samsun'da bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin'in girişimiyle Bafra ilçesinde 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltasında biten bir çeşit çayır otu olan kındıran ve mısır yeleğinden yapılan sepetlerin yapımı ev hanımlarına öğretilecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin (49) 2007 yılında kurucu başkanı olduğu dernekte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım itmek için çalışıyor. Evsiz kalan yada ihtiyacı olan kişilere ikinci el eşya yardımı yapan Ertekin, ayrıca ev hanımlarının iş sahibi olmalarını sağlamak için de harekete geçti. Bölgede 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltasında biten bir çeşit çayır otu olan kındıran ve mısır yeleğinden yapılan sepetleri ev hanımlarına öğreten Ertekin, kadınların meslek sahibi olmaları için de girişimde bulundu. Ertekin, İŞKUR desteği ile 20 ev hanımı için Zembil yapımını öğrenecekleri meslek edindirme kursunun bu ay başlayacağını söyledi. İşsiz ev hanımlarını meslek sahibi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Ertekin, Sıfır maliyetli, geri dönüşümü olan ürünlerden yapılan bölgemizin geleneksel ürünü 'zembil' ile ev hanımlarımız meslek sahibi oluyorlar. Zembil'in yanı sıra, mısır yeleği ve kındıran kullanılarak yapılan, çanta,saat, kalemlik, şekerlik, ekmeklik de yapıyoruz. Ürettikleri ürünlerin satılması için pazar arayışındayız. 20 işsiz kadın sepet örücülüğü eğitimi alacak. Eğitim 20 gün sürecek. Bu iş dantel örmek gibi ilmek ilmek olduğu için emeği çok fazla. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatı 10-300 TL arasında değişiyor. Büyük çantaları örmek bir iki ayı bulabiliyor. Bu kurs ile ev hanımları bir meslek öğrenmiş olacaklar şeklinde konuştu.