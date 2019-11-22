SAMDOB "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri" konseri verecek

22.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:46

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda Yeşilçam film müziğini hazırlayan besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Cahit Berkay, Samsun'da "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Tek bölümden oluşan konserde Melih Kibar, Cahit Berkay, Yalçın Tura, Saturi Ethem Efendi, Kemani Sebuh Simonyan ve Moğollar grubunun eserleri SAMDOB sanatçıları tarafından yorumlanacak.

Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Al Yazmalım, Tosun Paşa gibi unutulmaz filmlerin müziklerine de yer verilen konserin orkestra şefliğini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Profesörü Burak Tüzün yapıyor.

Cahit Berkay'ın solist olarak yer alacağı konserin metin yazarlığını Hande Taban üstlendi. Başkemancı Bengi Yardımlı'nın olduğu konserde sanatçılara Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Konser Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Sanat Merkezi'nde 24 Kasım Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA