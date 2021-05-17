Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
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Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu

Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman ile yüzlerce çuval hayvan yemi zarar gördü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman ile yüzlerce çuval hayvan yemi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 06.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli-Bozdoğan Karayoluna yakın alanda meydana gelen ve çıkış sebebi henüz belirlemeyen hayvan çiftliği içerisinde bulunan depo yangınına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Nazilli ve Bozdoğan İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ile müdahale edilen yangında Veli A.'ya ait saman ve hayvan yemi deposu büyük zarar gördü. Depoda bulunan yaklaşık 300 ton saman ve hayvan yemi yandı. Yangın sırasında tutuşan saman balyaları ve çuvallar içerisindeki hayvan yemleri iş makinaları ve kamyonlarla yanan alandan uzaklaştırılmaya çalışılsa da taşınan samanlarda yeniden alevlenerek küle döndü. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken çiftliğin sahipleri de olay yerine gelerek kül olan emeklerini yaşlı gözlerle izlediler.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu
Saman ve yem deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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