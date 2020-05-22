Salihli Polisinden kaçak tütün operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 113 kilogram kaçak tütün ve 520 dal makaronlara doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 113 kilogram kaçak tütün ve 520 dal makaronlara doldurulmuş sigara ele geçirildi. İki kişiye ise toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, tütün mamulü satışı yapan Tütüncü, Tabacco Shop ile tablacı olarak bilinen sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y. ve R.A.'ya ait iş yerlerinde yapılan aramada toplam 113 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 520 dal makaronlara doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ve makaronlara el konulurken, 2 şahısa ise 4733 SKM suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA