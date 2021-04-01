Saldırıya uğrayan Bahar Candan ortaya çıktı! İşte ilk açıklaması...
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Saldırıya uğrayan Bahar Candan ortaya çıktı! İşte ilk açıklaması...

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Saldırıya uğrayan Bahar Candan ortaya çıktı! İşte ilk açıklaması...

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da saldırıya uğrayıp hastanelik olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, olayın failinin iddia edildiği gibi erkek arkadaşı olmadığını, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi. İşte Bahar Candan'ın çarpıcı açıklamaları...

Televizyonda yayınlanan bir yarışmayla ünlenen, ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, 24 Mart'ta, Uludağ'da katıldığı bir partide, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek saldırdığını iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını açıkladı

'KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM, OLAY YARGIYA TAŞINDI'

Olay sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülenen Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, "Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim.

'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma her an herkesin... Şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için...

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Ben olayı çok kişisel algılamıyorum. Hele ki, böyle bir zamanda olay hiç kişisel değil. Çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Kişisel hiçbir problemim yok. Bence kadına şiddetle ilgili. Saldırganı daha sonra hiç görmedim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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