Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak, Suriye ve Tunus uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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