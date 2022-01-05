Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak, Suriye ve Tunus uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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