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Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor

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Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, yeni sezon kadro planlaması için harekete geçti. İstanbul ekibi, 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetim, oyuncunun maliyetine ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

MANUEL LANZINI İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek. Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Turan İstanbul Eyüpspor Futbol Spor Haberler

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