Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri
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Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'teyeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

27.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:00
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'teyeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca toplu taşıma araçlarının yüzde elli yolcu taşıma kapasitesiyle sınırlandırılması ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüslere sosyal mesafeyi korumayı hatırlatıcı bilgilendirme etiketleri yerleştirdi.

Ayrıca belediye otobüslerinin led ışıklı bilgilendirme tabelalarında ve trafik ışıklarında "Evde Kal Sakarya" yazılarıyla farkındalık çalışması yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasının büyük önem taşındığı kaydedildi.

Kent genelinde ayrıca ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte 20 noktada çalışmalara yoğunluk veren belediye ekipleri, Kocaeli'nin dört bir yanında sokak hayvanları için günlük 500 kilogram mama dağıtıyor.

Ayrıca STK yöneticileri ve aktivistler aracılığıyla da sokak hayvanlarının beslenmesine de katkı sağlanarak, kentte faaliyet gösteren derneklere 1,5 ton köpek maması ile 1,5 ton kedi maması verildi.

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirlere değinerek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız." diye konuştu.

İzmit Belediyesi de piyasada bulunması zorlaşan sağlık malzemelerini kendi dikimevi ve atölyelerinde üreterek, kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda özel hastanelere belediye dikimevinde üretilen steril ağız maskelerini ulaştırıldı.

YAŞBAK hizmeti

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerini sürdürüyor.

YAŞBAK ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri ihtiyaç sahibi büyüklerin, ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyor.

İlçe genelinde 65 yaş ve üstü bakım ihtiyacı olan kişilere, birimde görevli hemşireler tarafından hizmet veriliyor.

Bakım ihtiyacı olan kişiler, felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimlerin verdiği reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.

Bolu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makamında düzenlediği basın toplantısında, ilde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamasında bütün camilerin, 43 mahallenin tüm sosyal tesislerin ve şehirde bulunan bütün parkların dezenfeksiyon çalışmasının devam ettiğini belirten Özcan, şunları söyledi:

"Biz bütün bunları temizliyoruz fakat vatandaşlarımızdan da kurallara uyarak bu alanlara gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Şehrimizde bulunan sokak ve caddeleri dezenfeksiyonlu su ile sık sık yıkıyoruz. Şehrimizde hizmet veren bütün toplu taşıma araçlarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz."

Özcan, il merkezinde bulunan 3 bin 600 çöp konteynere ile çöp kovalarını da dezenfekte ettiklerini, bugüne kadar 1 milyon 500 bin metrekare kapalı alanda ve 500 bin metre kare açık alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini, 260 ton dezenfeksiyon malzemesi kullanıldığını aktardı.

Bolu'da, vatandaşların seyahat güvenliği açısından alınan önlemler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, alınan önlemlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

Bolu'nun Seben ilçesinde belediye ekipleri yürütülen koronavirüs tedbirleri kapsamında ise ilçedeki vatandaşlara ait araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerime 'Siz evde kalın biz alalım' dedik ve talepleri doğrultusunda market, manav, eczane ihtiyaçlarını karşılıyoruz fakat olası bir salgına karşı önlem almak için de diğer yandan ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettik. Bu kapsamda sıra araçlara geldi. Şu ana kadar 235 araç belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Belediyenin temizlik işleri ve itfaiye müdürlüğü ekiplerince, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük

Karabük'te belediye ekipleri, cadde ve sokaklarla halkın yoğun kullandığı terminal, gar, toplu taşıma ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, 65 yaş ve üstündeki insanlara destek olduklarını ifade ederek herkesin evde kalmasını istedi.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi de ilçedeki meydanları ve ortak alanları dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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