Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

01.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:49
Sakarya'dan kısa kısa

Sapanca Göl'ünü besleyen derelerde rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sapanca Göl'ünü besleyen derelerde rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda gölü besleyen en önemli kollardan olan Yanık ve İstanbuldere'de yapılan çalışmalar neticesinde suyun rahat akışının sağlandığı aktarılan açıklamada, "Şehrimizin içme suyu kaynağını Sapanca Gölü'ndeki su kalitesi ve canlı yaşamı için göle ulaşan su kaynaklarının temizliği de önem taşımaktadır. Çevremizin ve su kaynaklarımızın korunması için gerçekleştirilen çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da su kaynakları ve çevrenin temizliği konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ormanpark'ta çalışmalar hız kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ormanpark'ta devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ormanpark içerisinde inşa edilen Akıllı Fidan Satış Noktasında gelinen son noktaya ilişkin BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik'ten bilgiler alan Başkan Yüce, "Şehrimizin en uğrak noktalarından biri olan Ormanpark'ı yeniliyor, salgın sonrası günler için hazırlıyoruz. İnşallah Ormanpark'ın sağlıklı günlerde ailelerimizin hoşça vakitler geçireceği buluşma noktası olacağına inanıyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışmasına katılımlar 31 Mart Çarşamba günü son bulacak.

Hikaye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik'i genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen "Ada Hikayeleri" konulu hikaye yarışmasıyla ilgili katılımcılar detaylı bilgilere "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşabiliyor.

Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 16 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor. Yarışmaya yurt içi ve dışından da katılabiliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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