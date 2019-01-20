Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya'daki Yeni Hal Kompleksi'nin yarın hizmete başlayacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal Anonim Şirketi işbirliği ile Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi'nde hayata geçirilen Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksinin, hizmet sunmaya başlayacağını belirtti.

Yeni Hal Kompleksi'nde esnafın yarın hizmet sunmaya başlayacağını ifade eden Toçoğlu, Büyükşehir-Esnaf işbirliği ile bir projeyi daha sonlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Resmi açılışının, kısa süre içerisinde yapılacağını aktaran Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Arifiye Aşağıkirazca'da örnek bir çalışmaya imza attık. 96 bin metrekarelik alan üzerinde 80 dükkanın yer aldığı tesisimizi tamamladık. Esnaflarımız 21 Ocak Pazartesi günü itibariyle hizmetlerini Yeni Hal Kompleksi'nde sürdürecek. Bölgenin en büyük hali olma özelliği taşıyan projemiz sadece şehrimize değil, bölge şehirlerin de uğrak noktası olacak. Hayırlı olsun. Rabbim esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin. Projemizi Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirdik. Coğrafi konumu, ulaşım akslarına yakınlığı Yeni Hal Kompleksi'ni cazip kılıyor. Böylelikle müşteri potansiyeli de ciddi anlamda artacaktır. Dolayısıyla şehrimiz tarımına, çiftçisine, üreticisine de büyük bir katkı sunmuş olduk.

Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar da Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin en modern halini inşa ettiklerini vurgulayarak, "İnşallah 21 Ocak Pazartesi günü yeni halde satışlarımız başlıyor. Hal Kompleksimiz, ülkemiz tarım politikalarına katkı verecektir. Yeni hal hem üretici hem de esnaflarımız açısından çalışma şartları itibariyle insan odaklı bir yaklaşımla inşa edildi. Çalışma standartları tüm tarafların memnuniyeti esas alarak düzenlendi. İnşallah yeni hal ile esnaflarımız kazanacak, Sakarya'ya güç katacak. Sakaryamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Sakarya'nın yüksek kesimleri içme suyuna kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı ve Geyve'nin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşimlere bol ve sağlıklı içme suyu ulaştıracak projenin Taraklı ayağında çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Test çalışmalarının ardından, yeni hatlar üzerinden 900 metre rakımda bulunan vatandaşların dahi musluklarına doğal ve el değmemiş yeraltı sularını ulaştıracaklarını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Taraklı'da muhtelif çaplarda toplam 82 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ettik. Dağ tepe demeden vatandaşlarımıza birinci sınıf ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında 6 depo, 3 terfi merkezi, 12 branşman odası, 2 debimetre odası, 16 tahliyesi odası ve 43 vantuz odasının yapımını tamamladık. Taraklı ilçemizdeki çalışmalarımızı noktaladık. Hatları ve proje kapsamında bulunan yapıları işletmeye almak için çalışmalarımız sürüyor. İnşa ettiğimiz bu hatlar ilerleyen yıllarda Akçay Barajı ve Ballıkaya Barajı ile de entegre edilebilecek. Daha önce Taraklı'da hayata geçirdiğimiz 6,5 kilometre uzunluğundaki içmesuyu projemiz ile ilçe merkezimizin altyapısını güvence altına almıştık. Mevcut projemiz kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde hatlarımızın devreye alınmasıyla Dışdedeler, Tuzla, Harköy, Doğancıl, Çayköy, Aksu, İçdedeler, Avdan, Esenyurt, Kemaller, Uğurlu, Alballar, Kılavuzlar ve Hacıyakup mahallelerinde de içme suyuna yönelik hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Projenin sonraki etabında ise Geyve'nin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelere birinci sınıf içme suyu ulaştıracağız. Şehir genelinde içme suyuna yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA