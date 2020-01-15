Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor

15.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:10

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin yürüttükleri ortak çalışma ile yeni dönem yetenek taraması çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim döneminde Sakarya'da 1200'e yakın öğrencinin yetenek taramasından geçmesinin beklendiğini belirtti.

Serdivan Zübeydehanım Ortaokulu Spor Salonu'nda, 250 İlkokul 3. sınıfa giden öğrencinin uzman antrenör ve görevliler tarafından testlere tabi tutulduğu bilgisini veren Özsoy, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, okullarımızda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, geçen yıl 81 ilde ilkokul 3. sınıfta bulunan 1 milyon 226 bin öğrencinin tarandığını aktaran Özsoy, yetenek taramasının ilk etabında öğrencilerin temel hareket kavramları, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler gibi temel hareket bilgileri, çeşitli oyunlar, temel hareket becerileri, iletişim yolları ve açık alan oyunlarında başarı arayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA