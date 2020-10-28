Sakarya'da yapılması planlanan "Yeni Adalet Sarayı Projesi" yatırım programına alındı
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Sakarya'da yapılması planlanan "Yeni Adalet Sarayı Projesi" yatırım programına alındı

28.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:29
Sakarya'da yapılması planlanan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yapılması planlanan Yeni Adalet Sarayı Projesi'nin yatırım programına alındığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yapılması planlanan Yeni Adalet Sarayı Projesi'nin yatırım programına alındığını belirtti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'ya yeni bir Adalet Sarayı yapılması için uzun süredir emek verdiklerini bildirdi.

Sakarya için yeni bir Adalet Sarayı ihtiyacı duyduğunu kaydeden Yavuz, "Milletvekilleri olarak biz de şehrimize yeni bir Adalet Sarayı yapılsın diye, uzun süredir emek sarf ediyoruz. Hamdolsun, konuya dair çok önemli bir gelişme söz konusu oldu. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün desteği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla 'Yeni Adalet Sarayı Projesi' yatırım programına alındı. İnşallah 2021'de de ihale edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza gerçekten müteşekkiriz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 12:32:35. #1.14#
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