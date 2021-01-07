Sakarya'da medya mensuplarına deprem eğitimi verilecek
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Sakarya'da medya mensuplarına deprem eğitimi verilecek

07.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:00
Sakarya'da medya mensuplarına deprem eğitimi verilecek

Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını, "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi kapsamında, farkındalık oluşturma adına medya mensuplarına yönelik deprem eğitimi verilecek.

Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını, "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi kapsamında, farkındalık oluşturma adına medya mensuplarına yönelik deprem eğitimi verilecek.

SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yarın 10.00'da Afet Eğitim Simülasyon tırında gerçekleştirilecek deprem eğitimine katılacak medya mensuplarına ayrıca simülasyon olarak deprem anının yaşatılacağını belirtti.

Sakarya'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirten Çetin, "Haliyle bu bölgede görev yapan medya mensupları olarak her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız. Biz de depreme hazırlıklı olma, deprem anı ve sonrasında yapacaklarımızı bu eğitim ile öğreneceğiz. Tüm medya mensuplarını bu programa katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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