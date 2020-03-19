Sakarya'da kar yağışı Bolu ve Düzce'nin ardından Sakarya'da da kar yağışı başladı.

Bolu ve Düzce'nin ardından Sakarya'da da kar yağışı başladı.

Hendek ilçesi kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Güneşli günün ardından kentte etkisini gösteren yağışla araçlar beyaza büründü.

Zaman zaman karla karışık yağmurla beyaz örtünün etkisinin kırıldığı kentin Dikmen Yaylası gibi yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor.

Akyazı, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA