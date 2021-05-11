Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 86 adet binanın yıkımının devam ettiğini, 3. etap değerleme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 86 adet binanın yıkımının devam ettiğini, 3. etap değerleme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabında Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile Yıldırım Caddesi arasını kapsayan alanda yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, deprem yönetmeliğine uygunluğu olmayan 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllarda yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların temizlendiğini belirterek, "Toplam 86 binada 569 bağımsız bölümün yıkımı, tek seferde belediyemizce ihale edilmiş olup, ilimizde bu konuda yapılan en büyük ihale ve yıkımdır. Yıkım çalışmaları güvenlik önlemleri altında yürütülmektedir" dedi.

Büyükkılıç, 3'üncü uygulama etabında ise uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabın yaklaşık 4,8 ha büyüklüğünde bir alan olup, Kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, Güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi Doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 3. uygulama etabında 76 adet binada, 535 adet konut, 80 adet işyeri olmak üzere toplam 615 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58 bin metrekaredir. 3. uygulama etabı içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmaları devam etmektedir."

Öte yandan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detaylı bilgisi için www.imaras.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor. - KAYSERİ

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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