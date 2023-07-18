Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağışı İçin Acil Çağrı Yaptı

Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış yetkilileri stokların asgari seviyenin altında olduğunu belirterek kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay'ın kan stoklarının kritik seviyede olduğu ve sadece 2 günlük kan stoku kaldığı uyarısında bulundu.

Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış yetkilileri stokların asgari seviyenin altında olduğunu söyleyerek bir kez daha kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay'ın kan stoklarının hala kritik seviyede olduğunu ve 2 günlük kan stoku kaldığını belirterek uyarı verdiler.

Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan yetkililer, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam" dedi.

Özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz. Zonguldak olarak günlük 120 ünite kana ihtiyaç olduğunu hasta ve hasta yakınların mağdur olmaması için 'Acilen Kan Bağışlarına' ihtiyaç olduğunu" bir kez daha önemle vurguladılar. - ZONGULDAK