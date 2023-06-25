Sel ve su taşkınları enfeksiyon hastalıklarını artırabilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cumhur Aydemir, son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından enfeksiyon hastalıklarında artış olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydemir, yaz mevsiminde su ile bulaşan mikroorganizmaların arttığını belirterek, "Bu hastalıklara karşı korunmak için herkesin temiz su kullanması, suların etkilendiğini düşündüğümüz anlarda kaynatılarak içilmesi, evimizdeki besinlerin de kaynatılmış sularla temizlenerek saklanması ve uygun koşullarda tüketilmesi; bağırsak enfeksiyonları ve besin zehirlenmelerine karşı uygun bir yöntemdir" dedi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cumhur Aydemir, son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından enfeksiyon hastalıklarında artış olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydemir, yaz mevsiminde su ile bulaşan mikroorganizmaların arttığını belirterek, "Bu hastalıklara karşı korunmak için herkesin temiz su kullanması, suların etkilendiğini düşündüğümüz anlarda kaynatılarak içilmesi, evimizdeki besinlerin de kaynatılmış sularla temizlenerek saklanması ve uygun koşullarda tüketilmesi; bağırsak enfeksiyonları ve besin zehirlenmelerine karşı uygun bir yöntemdir" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cumhur Aydemir, sel sularının ve taşkın sularının enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini söyledi. Bu suların, tüm yaş grupları için tehdit oluşturduğunu ancak çocukluk çağında olanları daha çok etkilediğini ifade etti. Prof. Dr. Aydemir, "Sel ve taşkın gibi afetler sonrasında özellikle tüm yaş grupları etkilenmekle birlikte çocukluk çağında özellikle bağışıklık sistemi yetersiz bebeklerimizde bazı hastalıkların sıklığının arttığını biliyoruz, klinikte de bu durumu görüyoruz. Özellikle içme sularının ve besinlerin temizlendiği suların mikroorganizmalarla bulaşı sonucunda bazı virüsler, bakteriler, bu sulara geçerek bebeklerde başta ishal olmak üzere sıvı kaybıyla giden, ateşe, kusmaya yol açan çocukluk çağı hastalıkları, salgınlar olarak karşımıza çıkabiliyor." dedi.