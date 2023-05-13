Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burdur Devlet Hastanesi paylaşımı Burdur'da yapılan ve bu sene hizmete girmesi beklenen 400 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin yapımı devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yeni hastanenin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burdur Devlet Hastanesi paylaşımı

BURDUR - Burdur'da yapılan ve bu sene hizmete girmesi beklenen 400 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin yapımı devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yeni hastanenin görüntülerini paylaştı.

Burdur'da yapılan ve bu yıl içerisinde hizmete girmesi beklenen Burdur Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yapımı devam eden hastanenin videosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımında; "400 yataklı hastanenin 115 polikliniği, 14 ameliyathanesi olacak. Yoğun bakım yatak sayısı 82, diyaliz yatak sayısı 24 olarak planlandı. Deprem riskine karşı 196 izolatörle güçlendirilen hastanemizde kapalı alan 78.000 m²'ye ulaşıyor. Yeni Burdur Devlet Hastanesinin özellikli hizmet ve üniteleri arasında Palyatif Bakım, İnme Ünitesi, Yanık Ünitesi, Anjiografi Laboratuvarı, Uyku Laboratuvarı, Gebe Okulu ve Anne Oteli bulunuyor. Bugünden hayırlı olsun" iadelerini kullandı.