Nevşehir'de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı
Nevşehir'in Çiftlik köyünde 1,5 yaşındaki bir bebek, oynarken eline aldığı kuru fasulyeyi boğazına kaçırdı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen bebek, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Nevşehir'de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı.
Olay, merkeze bağlı Çiftlik köyünde meydana geldi. Annesinin yemek yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Fatih P. Ö. eline aldığı kuru fasulye ile oynarken boğazına kaçırdı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık