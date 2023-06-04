Narlıdere Belediyesi Psikolojik Danışma Birimi, Yurttaşlara Ücretsiz Hizmet Veriyor

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışma Birimi, toplumsal hayatta çeşitli problemlerle karşılaşan yurttaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Psikolojik Danışma Birimi, stresli yaşam, aile sorunları, gelecek kaygısı gibi problemlerle karşı karşıya kalanların yanında oluyor.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışma Birimi, toplumsal hayatta çeşitli problemlerle karşılaşan yurttaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Narlıdere Belediyesi'nin Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Psikolojik Danışma Birimi, ilçede yaşayan yurttaşlara psikolojik destek sağlıyor. Toplumsal hayattaki gelişmelerden etkilenen yurttaşlara haftanın belirli günlerinde hizmet veren Psikolojik Danışma Birimi; stresli yaşam, aile sorunları, gelecek kaygısı gibi problemlerle karşı karşıya kalanların yanında oluyor.

Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Psikolog Ayça Gül Danış, yurttaşların günlük hayatta birçok problemle karşılaştığını ve her sorunu tek başına çözmenin mümkün olmadığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

" Stres, ailevi sorunlar ve çeşitli travmalarla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Danışanlarımızı kendilerine güvenmeleri noktasında motive ediyoruz. Yaşadıkları sorunları nasıl aşacakları konusunda onları cesaretlendiriyor ve bilgilendiriyoruz. Örneğin, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilçemize yerleşen birçok depremzede yurttaşımız oldu. Onlarla sürekli görüşüyor ve kaygılarını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Ayrıca otizmli bireylerimize, engelli yurttaşlarımıza yönelik özel çalışmalarımız oluyor. Genç, yaşlı, çocuk demeden her bir yurttaşımızın yanındayız. Danışanlarımızın öz-yeterliliklerini ve becerilerini harekete geçirmek için destekleyici ve yönlendirici olmaya devam edeceğiz."

Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Danış, aile içinde ya da dışında fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların da her zaman yanında olduklarını belirterek, "Birimimiz, toplumsal hayatta çeşitli problemlerle karşılaşan kadınların yanında olmaya, onların korkularını ve kaygılarını yenmesinde gereken rolü üstlenmeye devam edecek" dedi.