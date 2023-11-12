Samsun'da daha önce karaciğer nakli olan 2 yaşındaki kız çocuğu hastalanınca ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Hastalanan küçük kızın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da daha önce karaciğer nakli olan 2 yaşındaki kız çocuğu hastalanınca ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Vezirköprü ilçesinde ikamet eden ve daha önce karaciğer nakli yapılan 2 yaşındaki Gökçe Y., kan şekeri 13'e düşünce Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada atak geçiren Gökçe Y., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Gökçe Y.'yi alıp Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.