Gaziantep'te depremden etkilenen Nurdağı ilçesine Acil Durum Hastanesi yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda zarar gören Gaziantep'te, Nurdağı ilçesinde çelik konstrüksiyon üzerine yapılan 72 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Hastanenin Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çelik konstrüksiyon üzerine yapılan 72 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te çok sayıda binanın yanı sıra, hastaneler de zarar gördü. Yetkililerin çalışmaları sonucu başlatılan seferberlik çerçevesinde yapılan 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olan hastane çelik konstrüksiyon üzerine yapılıyor. Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ederken, 72 yataklı olan Acil Durum Hastanesi'nin Mart ayında bitirilmesi ve teslim edilmesi hedefleniyor.

"Bölgemize faydalı bir hastane olacak"

İnşaatı devam eden hastanenin tamamlandığında bölge halkına faydalı bir hastane olacağını aktaran İnşaat Görevlisi Ökkeş Kocaoğlu, "72 yataklı olan çelik konstrüksiyon hastanemiz bölgemize faydalı bir hastane olacak. İnşallah elimizden geldiği kadar da inşaatı iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hastanemiz 9 şiddetindeki depreme dayanıklıdır. Hastane inşaatı tamamladığı zaman Mart ayında teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP