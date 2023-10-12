ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi Dünya İnme Organizasyonu tarafından akredite edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki 'ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi', Dünya İnme Organizasyonunca 'Kapsamlı İnme Merkezi' olarak akredite edildi. Merkez, dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak gösterildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki "ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi", Dünya İnme Organizasyonunca "Kapsamlı İnme Merkezi" olarak akredite edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen 3 bağımsız nörolog tarafından denetlenen kuruluş, Dünya İnme Organizasyonunca dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, akreditasyon kararının Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Dünya İnme Kongresi'nde tebliğ edildiğini duyurdu.

Merkezin 2010 yılından bu yana Eskişehir ve çevre illerine hizmet verdiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Merkezimiz, büyük bir takım çalışması ve ekip ruhuyla hareket etmektedir. İnme şüphesi olan hastalar, 112 ekiplerince değerlendirilerek doğrudan merkezimize sevk edilmektedir. Türkiye'nin ilk resmi inme merkezi olan ESOGÜ İnme Merkezi'nde binlerce hastaya beyin damarlarını açıcı tedaviler uygulanmıştır. Kuruluşumuzda, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 40 nöroloji uzmanına beyin damarı açıcı tedavilere yönelik eğitimler verilmesinin yanı sıra yurt dışından gelen uzmanlar da yetiştirilmiştir. Merkezimiz, beyin kanamalarında nöroanjiyografik müdahaleler ile ameliyatlar için ESOGÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'yla da çalışmaktadır."