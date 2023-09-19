Bitlis POMEM Müdür Vekili Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti
Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili Kazım Kaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre beyin kanaması geçiren POMEM Müdür Vekili Kaman, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
Kaman, beyin kanaması geçirdiği gün askeri helikopterle Diyarbakır'a götürülerek Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Kaman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaman evli bir çocuk babasıydı. - BİTLİS