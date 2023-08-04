Amasya'nın Taşova ilçesinde yemekten rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Şahinler köyünde toplanan 9'u kadın 10 kişi, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma ve ishal şikayeti başlayınca Taşova Devlet Hastanesinde getirildi.

Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Müzeyyen Şenol, "Köyümüzde cuma toplantısına gittik, orada yediğimiz yemekten zehirlendik. Midem ağrıdı, daha sonra istifra başladı. Yoğurt yedim ama yeniden kustum, hastanede de kusmam devam etti. Şu an iyiyim ama ağzımın içerisinde bir acılık var" dedi.