AK Parti Efeler Kadın Kolları ve Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği

AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağışı etkinliği başlatıldı. Etkinlikte, kan stoklarının desteklenmesi amacıyla bir program düzenlendiği belirtildi. Tüm Aydınlıların kan bağışı kampanyasına davet edildiği ifade edildi.

AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağışı etkinliği başlatıldı.

AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kan stoklarının desteklenmesi amacıyla böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyasına tüm Aydınlıları davet ettiklerini vurgulayan Ege, "Bir insanı yaşatmanın, bütün insanı yaşatmak şiarıyla bizde kan bağışı kampanyası başlatmaya karar verdik. Bize bu anlamda destek veren Milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, kadın kolları yönetimlerimiz ve mahalle yöneticilerimize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş da kan bağışında bulundu.