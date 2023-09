74 yaşındaki baba, hasta oğlunu tedavi için yardım bekliyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan 74 yaşındaki Aziz Kiraz, "Oğlumu Samsun'a tedaviye göndermek için esnaflardan para yardımı aldım. Çocuğum için sağdan soldan çabalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 7 bin küsur lira para yeter mi? Ev kirası, elektriği, suyu, doğal gazı, evin ihtiyacı, pazar masrafı derken para yetmiyor. Geçinmek çok zor. Ben kimseden utandığıma para isteyemiyorum" dedi.

Sinop'ta yaşayan ve kan düşüklüğü rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Aziz Kiraz, hasta olan oğlunu her hafta tedavi için Samsun'a gönderdiğini söyledi. Maddi durumu yeterli olmadığını, yardımsever vatandaşlar ve devletten yardım beklediğini kaydeden Kiraz, şunları söyledi:

"BEN KİMSEDEN UTANDIĞIMA PARA İSTEYEMİYORUM"

"Bende kan düşüklüğü var. Samsun'a tedaviye gidip geliyorum. Oğlumun hastalığı ise beyinden. Tedavinin neticesine göre doktor durumu tam olarak açıklayacak. Her hafta Samsun'a gidip geliyor. Oğlumun hanımı tekstilde çalışıyor. Evde oğluma bakacak kimse olmadığı için yanımıza aldık bizimle birlikte yaşıyor. Onunda evi kirada, benim de evim kirada. Benim emekli maaşım 7 bin küsur lira. Sağdan soldan yardımlarla idare etmeye çalışıyoruz. Oğlumu Samsun'a tedaviye göndermek için esnaflardan para yardımı aldım. Çocuğum için sağdan soldan çabalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 7 bin küsur lira para yeter mi? Ev kirası, elektriği, suyu, doğal gazı, evin ihtiyacı, pazar masrafı derken para yetmiyor. Geçinmek çok zor. Ben kimseden utandığıma para isteyemiyorum. Ben böyle bir şeye alışkın değilim. Baştakiler bizi hep unuttukları için emeklilerden özür dilemelerini istiyorum. 3-5 lira maaş artışıyla bizi açlığa sefalet ettiler. Biz asgari ücretin üstünde maaş alıyorduk şimdi asgari maaşın altında düştük. Bu kadar mağdurluk olmaz. Oğlan her hafta Samsun'a hastaneye taksinin arkasında yatarak gidiyor. Otobüs ile gidemiyor. Taksi parayla gidiyor. Her gidişinde her haftada bin 500 liraya yakın masrafı var. Ben her hafta maaş almıyorum. Bir yerlerden para bulup gönderiyorum."