4.5 yaşındaki Yusuf Eymen'e Hindistan'da kök hücre tedavisi umudu

Konya'da doğumundan 15 gün sonra beyin kanaması geçiren Yusuf Eymen'e serebral palsi ve epilepsi teşhisi konuldu. Hindistan'daki kök hücre tedavisi umut oldu. Ailesi, tedavinin devam etmesi için maddi ve manevi destek bekliyor.

KONYA'da, doğumundan 15 gün sonra beyin kanaması geçiren Yusuf Eymen'e (4,5) serebral palsi ve epilepsi teşhisi konuldu. Doktorların, 'Konuşamaz, yürüyemez, duyamaz' dediği Eymen'e, Hindistan'daki ilk kök hücre tedavisi umut oldu. Fatmanur Dağlı, "İlk 'Anne' dediğinde çok mutlu oldum. Yusuf Eymen'in en ufak hareketi bile bizim için çok büyük bir nimet. Kolay olmuyor ama evladımız için çabalıyoruz. Ameliyatların devam etmesi için Hindistan'a gitmemiz gerekiyor" dedi.

Yedi yıllık evli Fatmanur-Seyfullah Dağlı çiftinin 2 çocuğundan; 7 ay 4 günlük doğan ilk oğulları Yusuf Eymen, 15 gün sonra beyin kanaması geçirdi. 4,5 ay boyunca kuvözde kalan Yusuf Eymen'e serebral palsi ve epilepsi tanısı konuldu. Dağlı çiftinin yıllardır Türkiye'de sürdükleri tedavilerinin ardından Eymen, geçen eylül ayında Hindistan'da özel bir hastanede kök hücre nakli ameliyatı olduktan sonra 'Anne' demeye başladı.