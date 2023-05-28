2023 Sun Simiao Geleneksel Çin Tıbbı Uluslararası Forumu başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Tongchuan şehrinde düzenlenen 2023 Sun Simiao Geleneksel Çin Tıbbı Uluslararası Forumu, yurtiçinde ve yurtdışında tanınmış uzmanlar ve akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleşiyor. Forum, geleneksel Çin tıbbını geliştirmeyi ve tüm ülkelerin halklarının sağlığını korumayı hedefliyor.

2023 Sun Simiao Geleneksel Çin Tıbbı Uluslararası Forumu, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Tongchuan şehrinde Cuma günü başladı.

Çin Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi ve Shaanxi Eyaleti Halk Yönetimi tarafından desteklenen forum, geleneksel Çin tıbbı alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınmış uzmanlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere 500'den fazla konuğa ev sahipliği yapıyor.

SES 1 (Çince): ZHANG BOLİ, Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen:

"Geleneksel Çin tıbbını daha da geliştirmek ve teşvik etmek için bu alandaki yenilikleri takip ederken geleneksel Çin tıbbının mahiyetini korumalıyız. İnsanlık için ortak bir sağlık topluluğu oluşturmaya ve tüm ülkelerin halklarının sağlığını korumaya daha fazla katkıda bulunmalıyız."

SES 2 (Rusça): BEGENCH H. ANNAYEV, Türkmenistan Ulusal Kardiyovasküler Tıp Merkezi Müdürü:

"Türkmenistan Sağlık ve Tıp Endüstrisi Bakanlığı, şu anda Çin Tıbbı Merkezi için 12 laboratuvara sahip 200 metrekarelik bir alan sağlamayı planlıyor. Çinli uzmanlar merkezdeki eğitimin liderliğini üstlenecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tongchuan'dan bildiriyor. (XHTV)