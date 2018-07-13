Sağlık-Sen, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. Ankara Karşıyaka Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz'un en kalleş ve alçakça bir darbe olduğunu söyleyen Metin Memiş, milletin hain darbeye en şanlı direnişi gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz FETÖ darbesinin başarılı olamamasının en büyük sebebinin milletin ülkesine, milletine ve geleceğine sahip çıkmasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısı olduğunu söyleyen Memiş, "Milletimiz, canını ortaya koyarak, hatta canını vererek ülkesine, milletine ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olamadıysa, bu darbelere ve darbecilere boyun eğmeyen ve kendi canını da ortaya koyarak milletimize direniş çağrısında bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı olan Sayın Erdoğan'ın çağrısı, milletimize ayrı bir güç vermiş, şanlı direnişiyle unutulmayacak bir zafer ve direnişe imza atılmıştır. Bu onurlu ve dik duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugün bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbesini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Memiş, "Milletimiz bir daha böyle bir kalkışmaya ve tekrarlanmasına asla müsaade etmeyecektir. Unutulmaması ve gelecek nesillerin tarihin bu şanlı direnişinden haberdar olması için de elimizden geleni yapacağız. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının 15 Temmuz Destanı'nı kitaplaştırdık ve filmini çekerek ölümsüzleştirerek, tarihe bir not bıraktık. Bu ülkeye, milletimize ve geleceğimize sahip çıkma, bize umudunu bağlayan dünya Müslümanları ve mağdurları adına, ülkemizi daha ileriye taşımak için elimizden geldiğince çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz şehit ve gazilerine milletçe minnet borcu olduğunu sözlerine ekleyen Memiş, bu anlamda üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunup, duaların edildiği etkinlik sonrası, Sağlık-Sen heyeti, 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'yı da ziyaret etti. - ANKARA