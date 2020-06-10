Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
10.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kısıtlamalara rağmen ölüm oranlarında 65 yaş üstü vakaların yüksek olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Koca, yanlış algıyı oluşturan durumun oranının yüksekliğinden kaynaklandığını, 1 Nisan'da 65 yaşından büyüklere kısıtlama uygulanmaya başlandığını, bu tarihten önce toplam vakanın içinde 65 yaş üstü oranının yüzde 15,7 olduğunu hatırlattı.

Koca, şöyle devam etti:

"Kısıtlama sonrası 65 yaş üstü bu oran yüzde 7,5'a düştü. Yarı yarıya azalmış oldu. Eğer 15,7 şeklinde 1 Nisan öncesinde olduğu gibi devam ediyor olmuş olsa idi. O durumda bu sayı iki katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olması ile sonuçlanabilirdi. Oran yine yüksek olurdu ama sayı 5 binlere yakın değil, 8, 9 bin belki 10 binlere kadar çıkabilirdi. O nedenle biz Türkiye olarak 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. Halen 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara bizim önem vermiş olmamızın Türkiye'de elde ettiği başarıyı, Dünya Sağlık Örgütü yeni yeni fark ediyor, maske kullanımının tanımlamasında ilk defa 65 yaş üstü ve kronik hastalar için kullanılması gerektiği şeklinde kullanmaya başladı."

Geçen hafta çalışmalarına başlayan Toplum Bilimleri Kurulunun nasıl çalışacağına yönelik soru üzerine Koca, Toplum Bilimi Kurulunun, "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan bu dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun daha çok tıbbi boyutu ile bugüne kadar fonksiyon gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte, özellikle 20 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşımızın uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere, psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız ve bunları da değerlendireceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz. Barometre ve yer yer bir takım çalışmalarla bu etkileri de görmek istiyoruz. Bunu primer anlamda psikolog, psikiyatr, sosyolog ve din ilahiyatçısı olmak üzere birçok uzmandan oluşan bu psikolojik ve sosyolojik yönlerini irdeleyebileceğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Bu kuruldan da bunları bekliyoruz. Bu dönemde iletişim dilinin de nasıl olması gerektiği önemli. Bu çerçevede Toplum Bilimleri Kurulumuzdan beklentilerimiz var. Önümüzdeki haftalar, günler daha net, doyurucu ve yapılanları aktarma noktasında bir çaba içinde olmuş olacağız."

Diyarbakır'da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerde daha kontrollü olunduğunu rahat söyleyebildiğini vurguladı.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama her geçen gün özellikle 1 Haziran ve sonrası, bayram ve sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek bir kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketliliğin getirdiği ama özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin de bir sonucu. Bu anlamda Diyarbakır son 3, 4 gündür bir yükseliş içinde. 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok kültürel, sosyal, nişan ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün de bir yükseliş içinde. Buralarda filiasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın bu noktada daha hassas davranması ve tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Benzer şekilde Konya'mızda bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğunu gördük. Bugün itibarıyla düşüşün olduğunu söyleyebilirim."

Bundan sonraki süreçte herkesin özellikle toplu alanlarda, sosyal, kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe kuralına ve maskeli olmaya, el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koca, şu uyarılarda bulundu:

"Bu döneme 'kontrollü sosyal hayat' dedik. Bundan sonraki süreçte serbestlikle birlikte eğer kontroller yapılmaz, tedbirlere uyulmazsa o durumda daha üzücü sonuçlar karşımıza çıkabilir. O durumda başa dönme riski taşıyabiliriz. Bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu, mutlak yerine getirmesi gerektiğini tekrar hatırlamak istiyorum. Çünkü bu bir salgın ve bu salgında sadece sağlımız değil, bütün toplumun sağlığı önemli. Hiç kimsenin farklı davranmaya hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Toplum olarak birbirimizi yumuşak, olması gereken iletişim diliyle uyarmayı da ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmak ve bu noktada da hakkımızın olduğunu söylemek istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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