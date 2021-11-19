Sağlık Bakanı Koca, Erzurum'daki depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum'a, ülkemize geçmiş olsun. Yanındayız Erzurum."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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