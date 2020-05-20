Safranbolu lokumuna "Kovid-19 molası" Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu ilçesinde, özellikle bayramlarda çikolatanın yerini alan lokum, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılmayacak.

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu ilçesinde, özellikle bayramlarda çikolatanın yerini alan lokum, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılmayacak.

Günlük üretilen ve tüketilen, damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş ve safranlı olmak üzere 5 çeşit üretilen lokumlar, farklı lezzet ve dokuda olması, elastiki yapısı, parlak görünmesi ve ağızda çiğ nişasta tadı bırakmaması dolayısıyla talep görüyor.

Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, her bayramda yaklaşık 100 ton üretilip müşterilere sunuluyor.

İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, her sokak başında üretimini ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram ediliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca lokum üretilmeyecek.

"Safranbolu lokumu günlük üretiliyor ve tüketiliyor'

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu lokumunun günlük üretildiğini ve tüketildiğini söyledi.

Geçmiş bayramlarda üretimlerini çoğalttıklarını ve tonlarca lokum sattıklarını aktaran Sezer, "Bu bayram koronavirüs tedbirleri altında geçecek. Bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Bayram süresince lokum üretimimiz olmayacak. Bu günlerin geride kalacağına ve yine o eski güzel günlere döneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA