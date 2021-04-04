Safranbolu'da sokak hayvanlarına mama desteği
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Safranbolu'da sokak hayvanlarına mama desteği

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu'da sokak hayvanlarına mama desteği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Safranbolu Belediyesi ekiplerince, ilçenin farklı noktalarında hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sahipsiz sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, kendilerine mama desteği veren tüm hayvanseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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