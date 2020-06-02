Rusya Kırım'a geçen Ukraynalı askeri gözaltına aldı
Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçen bir Ukraynalı askeri gözaltına aldı.
02.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:41
Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçen bir Ukraynalı askeri gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın merkezinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerin, Kırım topraklarına geçtiği gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.
Gözaltına alınan asker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.
Kaynak: AA