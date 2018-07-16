Rusya, Dünya Kupası Süresince 18 Milyar Dolar Kazandı

Dünyanın en büyük organizasyonunda kupayı müzesine götüren ülke, Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa oldu. Birçok sürprizin yaşandığı Dünya Kupası'nın kazananlarından biri de şüphesiz ev sahibi Rusya'ydı.

BİNLERCE TURİST RUSYA'YA AKIN ETTİ

Yüz binlerce futbolsever kupayı yerinde takip etmek için Rusya'nın yolunu tutarken ülkeye de yüklü miktarda döviz bıraktı. Kupa aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en iyi ev organizasyonlarından birini yapan Rusya'nın ülke ekonomisine de büyük katkı sağladı.

Ev sahibi Rusya, 1 aylık futbol bayramı sonunda yaklaşık 18 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

TÜRKİYE 2024'E ADAY

Ensonhaber'in haberine göre; Rusya'nın kasasına giren para bir kez daha gösterdi ki, dev organizasyonlar ülkeler için büyük önem taşıyor.

Bilindiği gibi ülkemiz de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için aday. Almanya ile yarışacağımız bu adaylık sürecinde organizasyonun ev sahipliğini kazanmamız durumunda önemli bir gelirin de sahibi olacağız.

Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Türkiye, Avrupa'nın en büyük kupasını düzenlediği takdirde, turist sayısı katlanacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.