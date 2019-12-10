Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

10.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:10
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Lavrov Dışişleri Bakanlığı binasında şeref defterini imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Lavrov'un şeref defterine, "ABD Anayasası'nın ve uluslararası ilişkilerde dünya barışı, demokrasisi ve Birleşmiş Milletler Antlaşması uğruna hizmet eden tüm Dışişleri Bakanlığı görevlilerine en iyi dileklerimle" yazdığı görüldü.Lavrov'un Trump ve Pompeo ile görüşme yapması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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