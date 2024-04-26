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Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

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Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununun dışında Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunları da oynanıyor. Eğlenceli dakikalar yaşatan Survivor 2024 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 26 Nisan Survivor 2024 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Anlat Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor ödül oyununu kazanmak için Mavi ve Kırmızı takım karşı karşıya geldi. Kazanan büyük ödülün sahibi oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan 12-11'lik skorla Kırmızı takım oldu.

Dün gece yayınlanan eleme düellosunda Mavi takımdan Berna adaya veda eden isim oldu. Bir önceki hafta da yine Mavi takımdan Yaman veda etmişti. Onun öncesinde ise Mavi takımdan Poyraz sürpriz bir şekilde elendi. Hal böyle olunca Mavi takımın yarışmacıları azaldı. Yeni bölüm tanıtımında ise Acun Ilıcalı Kırmızı takımdan Mavi takıma bir yarışmacının geçeceğini açıkladı.

Merve Aydın Kırmızı Takım'dan Mavi Takım'a transfer oldu.

ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Anlat Bakalım oyunu henüz sona ermedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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