Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor ödül oyununu kazanmak için Mavi ve Kırmızı takım karşı karşıya geldi. Kazanan büyük ödülün sahibi oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan 12-11'lik skorla Kırmızı takım oldu.

Dün gece yayınlanan eleme düellosunda Mavi takımdan Berna adaya veda eden isim oldu. Bir önceki hafta da yine Mavi takımdan Yaman veda etmişti. Onun öncesinde ise Mavi takımdan Poyraz sürpriz bir şekilde elendi. Hal böyle olunca Mavi takımın yarışmacıları azaldı. Yeni bölüm tanıtımında ise Acun Ilıcalı Kırmızı takımdan Mavi takıma bir yarışmacının geçeceğini açıkladı.

Merve Aydın Kırmızı Takım'dan Mavi Takım'a transfer oldu.

BİL BAKALIM KİM KAZANDI?

Bil Bakalım oyunu henüz sona ermedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.