Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'da, yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi gören 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.

Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
05.08.2020 05:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 05:40

Rusya'da, yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi gören 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.

Trabzon'dan Rusya'ya giden ve 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Rusya'nın Volgograd kentinde gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz'ın ailesi, tedavisinin Trabzon'da yapılması yönünde talepte bulundu.

Bunun üzerine Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Trabzon Havalimanı'na inen uçaktan sağlık ekiplerince alınan Yılmaz, ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Rusya'da Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alındığını öğrendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'yle görüştüğünü söyledi.

Babasının Türkiye'ye getirilerek tedavisinin Trabzon'da yapılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, emeği geçen yetkililere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada 3. Sayfa
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Magazin
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşı çalışmalarında insan deneyleri yakında başlayacak
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşı çalışmalarında insan deneyleri yakında başlayacak
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beyonce Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Beto Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Deprem
Şu an buradasınız: Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 05:44:11. #1.15#
title