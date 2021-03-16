Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

16.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:08
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı 'Vyshniy Volochek' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı 'Vyshniy Volochek' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volochek', saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını önünden ilerleyen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Nükhet Duru Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Vyshniy Volochek' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 19:10:07. #1.14#
title