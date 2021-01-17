Rus muhalif aktivist Navalny ülkesine geri dönüyor
17.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:33
Rus muhalif aktivist Navalny ve eşinin dönüş uçağındaki detayları Rus muhalif aktivist Aleksey Navalny, zehirlenme şüphesiyle tedavi amacıyla geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya geri dönüyor.
Rus muhalif aktivist Navalny ve eşinin dönüş uçağındaki detayları Rus muhalif aktivist Aleksey Navalny, zehirlenme şüphesiyle tedavi amacıyla geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya geri dönüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleksey Navalny (Sosyal medya)