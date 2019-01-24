- Rus kepçe operatörlerinin cesur manevrası 2 kişiyi kurtardı

KRASNODAR - Rusya'da kepçe operatörleri nehre kapılan aracı ani bir manevrayla durdurarak 2 kişinin hayatını kurtardı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Abinsk şehrinde bulunan Abinsk Nehri'nde ıslah çalışmaları sırasında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Islah çalışmasında görevli pikap tipi aracı nehirden karşıya geçirmek isteyen sürücü ve yanındaki yardımcısı nehrin ortasına ilerleyince azgın sular tarafından sürüklenmeye başladı. Şoför pikabı nehrin sularından kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç nehirde yaklaşık 200 metre kadar sürüklenirken aracın sulara kapıldığını fark eden ıslah çalışmasında görevli kepçe operatörü kepçenin bıçak olarak tabir edilen kısmını set yaparak aracın daha fazla sürüklenmesine engel olmayı başardı. Bu esnada aracın içerisinde bulunan 1 kişi kapıyı açarak araçtan çıktı.

Ölümden döndüler

Bir kepçe operatörünün manevrasıyla durdurulan araçtan çıkan görevli kurtarılmayı beklemeye başladı. Bu sırada nehirde çalışma yapan diğer kepçenin ucuna çelik halat bağlanarak sürüklenen aracın önüne bağlandı. Diğer kepçenin yardımıyla pikap tipi araç sürücüsü diğer görevliyle birlikte nehirden sağ salim çıkarıldı. Nehirde çalışan işçiler tarafından kayda alınan olayı görenler nehrin yakınında bulunan köprüden kurtarma operasyonunu izledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kepçe operatörünün başarılı manevrası Rusya'da en çok konuşulanlar arasındaki yerini almayı başardı.

Kaynak: İHA