RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI - Haberler
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RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kar yağışı etkili oluyor. İlçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kent merkezlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler karla kaplandı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. Kar yağışı bölgede aralıklarla sürüyor.

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

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