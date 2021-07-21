Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

Kentte 14 Temmuz çarşamba akşamı etkili olan yağışa bağlı olarak meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan merkeze bağlı Muradiye beldesinden Batuhan Delihasan (38) ile Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden Hasan Arıcı'nın (62) bulunması için başlatılan çalışmalar 7'nci günde de sürdürüldü.

Arıcı ve Delihasan'ın bulunması için derelerde arama çalışması yapılıyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Kayıp kişilerin aileleri denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti

Kayıp Arıcı ve Delihasan'ın aileleri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca denizde yürütülen aramaların bir bölümüne eşlik etti.

Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı
Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı
Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hande Yener Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Burak Elmas Gökhan Gönül Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 19:08:20. #1.14#

title