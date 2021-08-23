Resul Osman mesire alanındaki yangın söndürüldü
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Resul Osman mesire alanındaki yangın söndürüldü

Resul Osman mesire alanındaki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, Resul Osman mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Kilis'te, Resul Osman mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Resim Osman mesire alanındaki ormanlık alanda bilineyken bir nedenle yangın çıktı. Yangın Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale edilerek, kısa süre içerisinde büyümeden söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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