Regaip Kandili
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Regaip Kandili

18.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:00
Regaip Kandili

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, üç ayların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni etti.

Vatandaşların kandilini tebrik eden Becel, "Kandiller, manevi duygularımızın yoğunlaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete ulaşma arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde huzurlu, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz ise Regaip Kandilinin üç ayların ve rahmet ayı Ramazan'ın habercisi olduğunu kaydetti.

Kandilin, tüm İslam alemine ve Türkiye'ye hayırlar getirmesinin temenni ettiğini belirten Açıkgöz, mesajında, Gara'da şehit olanları rahmetle andığını ifade etti.

Belediye Başkanı Savran da bu geceyi iyi değerlendirmek ve manevi hasadını toplamanın tüm Müslümanlar için büyük bir fırsat olduğunu tavsiye ederek, "Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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