'Reçel, pekmez ve kahvaltılık fiyatına bal olmaz' Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sahte ve tağşiş yapılmış ürünler, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Kötü niyetli kimseler özellikle zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde yaptıkları akıl almaz sahtekârlıklarla tüketicinin konu hakkında yetersiz bilgi sahibi olmasından faydalanıyor.

"REÇEL, PEKMEZ VE KAHVALTILIK ÇİKOLATA FİYATINA BAL OLMAZ"

. "Bal doğal bir üründür ve fiyatları piyasadaki fabrikasyon tatlı kahvaltılık ürünlerden daha yüksektir. Akla mantığa yatmayan, reçel, pekmez ve kahvaltılık çikolata fiyatına satılan ürünler tercih edilmemelidir." diyen Türkiye'nin Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, doğru bal seçimi hakkında öneli bilgiler paylaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tağşiş yapılmış ürünler listesinde zeytinyağı ile birlikte en çok sahtesine rastlanan bal, tüketici sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Son dönemlerde bakanlık tarafından çıkarılan kararname ile tüketicinin korunması için çaba sarf edilse de kötü niyetli üreticilerin önüne geçilemiyor. "Tüketici, kötü niyetli üreticilerden ancak bilgi sahibi olarak kendini koruyabilir." diyen Bal Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "İnsanlar besin değeri yüksek olduğu için bal tüketmek istiyor fakat piyasadaki sahte ve tağşiş yapılmış ürünler, halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bakanlığımızın açıkladığı son tağşiş yapılmış ürünler listesinde de bunu gördük. Bu sebeple tüketici ham ve katkısız bal tüketmek istiyorsa rüştünü ispatlamış markaları tercih etmelidir." dedi.

"ARACIDAN DEĞİL ARICIDAN BAL ALINMALIDIR"

Balın doğadaki en besleyici ürün olduğunu ve insanın hayatını sürdürebilmesi için bal ve arı ürünleri tüketmek zorunda olduğunun altını çizen Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle şu bilinmelidir; balın sahtesi laboratuvar şartlarında yapılan incelemeler sonrası anlaşılır. Renginden, tipinden ve kokusundan işin uzmanı olmayan kişilerin doğal balı anlaması güçtür. Fakat tüketicimiz bazı noktalara dikkat ederek doğru balı seçebilir. Bal doğal bir üründür ve fiyatları piyasadaki fabrikasyon tatlı kahvaltılık ürünlerden daha yüksektir. Akla mantığa yatmayan, reçel, pekmez ve kahvaltılık çikolata fiyatına satılan ürünler tercih edilmemelidir. Gerçek çiçek balı kristalize olur ve donar. Çünkü bal doğal bir üründür ve şartlara göre kendisini koruma altına alır. Bal donduğu zaman endişe edilmemelidir. 40 dereceyi geçmeyen sıcak suda benmari usulüyle eritilip tekrar kullanılabilir. Burada dikkat edilecek durum balın kaynayacak noktaya ulaşmamasıdır. Ayrıca ham ve katkısız balın tadı 15 - 20 saniye daha damakta kalır bu da önemli bir noktadır. En önemlisi de tüketici paylaştığımız bilgiler ışığında bilinen markaları tercih etmelidir. Aracıdan değil arıcıdan bal alınmalıdır. Tüketicilerimiz kendi üretim çiftlikleri olmayan markaları alırken daha temkinli olmalıdır."

Kaynak: Bültenler