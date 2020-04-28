Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları Diyetisyen Ece Özlük, Ramazan'da dengeli ve sağlıklı beslenmenin ilk adımının sahur olduğunu söyleyerek, "Sahur öğün sayısının arttırılmasında ilk basamak olup kişiyi gün içerisinde susatmayacak ve tok kalmasına yardımcı olacak şekilde olmalıdır.

Diyetisyen Ece Özlük, Ramazan'da dengeli ve sağlıklı beslenmenin ilk adımının sahur olduğunu söyleyerek, "Sahur öğün sayısının arttırılmasında ilk basamak olup kişiyi gün içerisinde susatmayacak ve tok kalmasına yardımcı olacak şekilde olmalıdır. Kişiyi susatacak kızartmalar, hamur işleri, tatlılar, çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler bulunmamalıdır" dedi.

Diyetisyen Ece Özlük, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı. Özlük, "Sahur seçimleri yapılırken kişinin gün boyu tok kalmasına yardım edecek kavrulmamış yağlı tohumlar fındık, badem, ceviz gibi yumurta, tam buğday ekmek tüketilmeli. Yeterli su tüketimi sağlanmalı, uykuya yeniden geçişte problem yaratmayacak besinler tercih edilmeli, barsak hareketleri için yeterli life sahip besinlere sebze-meyveler yer verilmeli, tuz oranı yüksek olmayan besinler tercih edilmelidir. Örnek bir sahur menüsü, 1 su bardağı süt, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, domates- salatalık-yeşillik, 5 adet tuzsuz zeytin veya 2 tam ceviz içi, 2 ince dilim tam tahıllı ekmek, Ramazan pidesi tüketmek isteyenler için 1 avuç içi boyutundaki pidenin 2 ince dilim ekmek yerine geçtiği bilinmelidir. 1 porsiyon meyve ve bol su içilmelidir" dedi.

"İftar açılırken bir anda ağır yiyeceklerle açılışı yapmak yanlıştır"

Diyetisyen Ece Özlük, iftarda nasıl beslenilmesini gerektiğini anlatarak, "İftar açılırken bir anda ağır yiyeceklerle açılışı yapmak yanlıştır. Yaklaşık 16 saat dinlenme halindeki boş mideye bir anda yüklenmek hazımsızlığa sebebiyet verebilir. Bunu önlemenin en güzel yolu iftarı su ile açmaktır. Eğer kişi iftarını hurma veya zeytin ile açmak istiyorsa da 1 küçük hurma/zeytin sonrasında çorbayla devam etmek gerekir. 15-20 dakika ara verip mideyi biraz dinlendirdikten sonra ızgara tavuk/kırmızı et/kurubaklagil gibi protein içeriği yüksek besinlerin yanında salata gibi sebze ağırlıklı besinlerle mideye yüklenmeden hafif bir şekilde devam edilmelidir. Örnek bir iftar menüsü, oruç açarken 2 su bardağı su, 1 küçük hurma, 1 kase çorba içelim. Ardından 5-10 dk ara verip ızgara tavuk, 1 kase yoğurt 1 ince dilim tam tahıllı/buğday ekmek yiyebiliriz" diye konuştu.

İftar ile sahur arasına eklenecek ara öğünler

Diyetisyen Ece Özlük son olarak iftar ile sahur arasına eklenecek ara öğünlerle ilgili şunları söyledi:

"Yapacağımız ara öğün uzun süre açlıktan dolayı yavaşlamış metabolizmaya destek olacaktır hem de bir anda fazla besin alımının önüne geçecektir. Aynı zamanda kan şekeri dengesine de yardımcı olacaktır. Bunlardan dolayı iftarı açtıktan 1-1,5 saat sonrasında mutlaka bir ara öğün yapılmalıdır.Örnek ara öğün, 1/2 kase yoğurt veya 1 çay bardağı süt, 1 porsiyon meyve olmalı. Genel öneriler, kızartmalar, kavurmalar, yağlı besinler, aşırı baharatlı ve tuzlu besinler, tatlılar hem kişinin mide problemi yaşamasına sebep olabilir hem de kilo alımına yol açabilir. Bu nedenle bu gıdalardan olabildiğince uzak durmak gerekir.Vücudu susuz bırakmayın. Gün içinde susuz kalan vücudu toparlayabilmek için iftar ile sahur arasında en az 2-2.5 litre su mutlaka alınmalıdır. Suyun yanı sıra iftarda çorba tüketmek; aralarda veya yine iftarda ayran, komposto tüketimi yine kaybedilen sıvı ve mineralin yerine konmasına yardımcı olacaktır. İftardan en az 1 saat kadar sonrasında dışarı çıkamasak bile evde muhakkak hareketimizi arttırmalıyız.(dans etmek/ip atlamak/pilates vb.) Tatlı tercih edeceksek hafif tatlılar olmasına dikkat etmeliyiz. Sütlü tatlılar, incir uyutması dondurma gibi." - BİLECİK

Kaynak: İHA